Croce Rossa: il fremito del Corpo

Siamo stati indubbiamente abituati a ben altro spessore, abbiamo ricevuto la documentazione fotografica di ben altri eventi, l’Ispettrice nazionale del Corpo delle Infermiere Volontarie della CRI ha frequentato sempre i più alti vertici istituzionali. Oggi, speriamo solo a causa della pandemia, non è più così ed il malessere che si registra tra le Sorelle è talmente palpabile da risultare imbarazzante.

La più grande contestazione, assieme alla assoluta mancanza di carattere, è la disorganizzazione nella quale l’Ispettrice in poco tempo ha fatto precipitare una grandissima massa di donne votate al volontariato puro che erano entrate in un’organizzazione militare altamente gerarchizzata ed ora si trovano a prendere ordini, spesso divergenti e discordanti, da chiunque si arroghi il potere amaro recato dalla spallina stellata e non dal carisma. Le vice ispettrici assomigliano a grandi uccelli rapaci e volteggiano sulle sorelle rimpallandosi responsabilità, come quella della biasimevole riuscita dell’attività nazionale sulla sieroprevalenza, o scambiandosi vicendevolmente inutili lettere di encomio. Su tutte una segretaria generale che pare l’unica che abbia una strategia in tasca ma che ha ordine di non condividerla con nessuno e va ad occupare, oltre ad una serie infinita ed illegittima di poltrone e strapuntini, anche tutti gli spazi che l’ispettrice distratta e poco avvezza al comando, le lascia occupare. Oltre all’illegittimità della moltitudine di incarichi rivestiti, alla faccia del Codice dell’Ordinamento Militare che su questo punto è chiarissimo ma tanto della legalità in questa Croce Rossa Imperiale non si interessa più nessuno, la segretaria generale è l’esempio calzante di come il Corpo sia stato adattato a fare da autobus con le porte automatiche, adatto a rinvigorire carriere avviate al tramonto e a fungere da veicolo per il rilancio personale di private aspirazioni. Anche lei, come altre due vice ispettrici e molte altre Sorelle in vista, pare difetti del requisito fondamentale della continuità e della non interruzione delle valutazione di merito e servizio, requisito anche questo richiesto dalla norma generale da cui tutti si tengono a distanza.

Effettivamente la storia delle dimissioni e delle richieste di cancellazione dai Ruoli, che poi dopo qualche anno vengono ritirate e la cui documentazione diventa improvvisamente irreperibile, è una leggenda che accompagna molte delle carriere degli attuali vertici. Tanto che proprio una delle più famose sorelle nazionali, proprio quella che si era scordata di far annotare nel suo stato di servizio una lunga e grave sospensione, secondo una leggenda ha presentato una lettera di dimissioni dall’Associazione salvo poi, come dicono nel viterbese, “prendere d’aceto” quando il suo presidente le ha ratificate nel consiglio direttivo. Probabilmente queste dimissioni dovevano rimanere segrete e quindi proprio per questa ragione non ve ne parlerò più, anzi fate come se non vi avessi detto nulla, va bene?

In ogni caso non si riesce a capire ancora quale sia la strategia dell’ispettrice nazionale, la stessa donna che aveva promesso cambiamenti radicali nel Corpo all’indomani dell’avvicendamento con chi l’aveva preceduta. Effettivamente cambiamenti ce ne sono e pare che lei stessa stia peregrinando da un’ Ispettorato all’altro per tentare di convincere le Ispettrici, le stesse che hanno sostenuto a gran voce la sua nomina, a dimettersi e nulla avrebbe intenzione di fare contro i presidenti che hanno avviato provvedimenti disciplinari, assurdi ed illegali, contro le sue stesse Ispettrici. La borsa da viaggio dell’ispettrice è bella piena di moduli da riempire divisi in due fascicoli, da una parte le lettere di dimissioni e dall’altra quelle di provvedimenti disciplinari che elargisce a grandi mani senza sapere che non è competente per farlo, che il suo potere disciplinare è solo di deferimento ovvero lo può esercitare per le sanzioni lievi in grado di appello ma questo nella nuova autoritaria Croce Rossa Imperiale è un particolare irrilevante.

Invece è chiarissima la strategia di chi ha fatto nominare questa ispettrice e da qualche mese ha smesso di tutelarla. Finita l’era salviniana anche questa nomina ha perso di valore come una cometa perde la sua luce ed ora è necessario liberare un posto, una poltrona da rendere disponibile per le nuove, future e più durature alleanze. Quale mezzo migliore allora che lasciare libera una inesperta ed insicura donna, libera di sbagliare in continuazione, libera di saltare gli appuntamenti istituzionali, libera di mettersi da sola contro tutte le sue Sorelle affinché loro stesse ne chiedano di cuore la sostituzione “per il bene dell’Istituzione e la prosperità della Croce Rossa Imperiale” e lui stesso, magnanimo, clementissimo e misericordioso, lui che tutto disfa e sa disfare non potrà altro che assecondare la sua gente.

Nel frattempo un glorioso Corpo, latore di Tradizione militare ed impegno sociale, ha perso le sue prerogative, la sua autonomia e tra poco anche la sua Bandiera, un altra operazione a costo zero in nome della nuova Alleanza. Sentite un fremito nella Forza?

Se vuoi leggere ancora € Importo della Donazione: Lettori

Amici

Sostenitori

Importo personalizzato Sostienici Seleziona il metodo di pagamento PayPal Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Rendi anonima questa donazione. Totale Donazione: €2.00 Fare informazione oggi è una cosa assolutamente difficile. Farla in maniera alternativa, come piace a noi e come piace a te che ci stai leggendo, oggi è diventato impossibile se non si ha uno sponsor alle spalle. Ma lo sponsor poi contribuisce a condizionare i contenuti e le attività del giornalista. Diventa tu lo sponsor di quello che ti piace leggere. Puoi contribuire anche tu alla nostra attività, alle nostre ricerche, a tutti i costi che sosteniamo con una piccola donazione o con un contributo a piacere. Non siamo un partito, non riceviamo contributi pubblici, non siamo alla ricerca di un facile consenso ma possiamo continuare nella nostra opera di informazione controcorrente grazie al sostegno dei lettori come te, a cui piace conoscere anche l’altro lato di ogni medaglia. Se puoi farlo per noi è importante, se non puoi continua a leggerci lo stesso e magari diffondi i nostri link. da leggere