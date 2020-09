Croce Rossa: un durissimo ossimoro

Esistono alcuni nomi che sono indissolubilmente legati tra loro. Pensate al cacio e ai maccheroni, oppure caffè e latte, ancora birra e gassosa ma potrei continuare all’infinito. Poi esistono altri che sono nello stesso modo distantissimi come giorno e notte, caldo e freddo, bello e brutto. Da ultimo c’è la categoria che le persone che hanno studiato chiamano ossimoro, cioè la figura retorica che accosta nella stessa frase concetti diversi e distanti tra loro per accendere l’attenzione del lettore.

Quando ho ricevuto una comunicazione ufficiale del presidentissimo nazionale, inviata a tutti i Soci attraverso un mailing massivo, incartata in una lettera di presentazione intestata “volontariato d’impresa” mi è venuto in mente proprio l’ossimoro e ho capito che avevo ragione, che il teorema che vado predicando da tempo, quello della trasformazione di una meritoria Istituzione in un’azienda anomala, ha la sua naturale dimostrazione, è provato, è perfetto. Di retorico in questa gigantesca dissimulazione non c’è proprio nulla.

Leggo e rileggo la mail la cui intestazione è esattamente “Volontariato d’Impresa: scopri i webinar del Global Day of Service Lilly” e vi porgo questa riflessione. In Italia esistono, per fortuna, tantissime normative cogenti e quindi non aggirabili in alcun modo che puniscono severamente il lavoro nero in quanto oltre a frodare lo Stato delle risorse tributarie e previdenziali turba i mercati con attività di concorrenza sleale ed illecita e deprezza il supporto che le persone, in quelle condizioni senza tutela alcuna, apportano nelle aziende che approfittano di loro.

Ho spesso parlato della condizione nella quale si trovano ad operare i Soci volontari nella Croce Rossa Italiana e vi ho raccontato fino alla nausea di come queste donne e questi uomini, spesso giovanissimi ma più spesso ancora adulti e con storie personali di elevata fragilità sociale, siano soggetti ad una condizione capestro. Se non prestano ore di servizio, determinate e notificate a tutti sulle tavole dei regolamenti, perdono non solo la qualifica di volontario ma anche lo status di Socio, si viene radiati quindi dall’Associazione perché ci si rifiuta di lavorare o si è nell’impossibilità di farlo, esattamente come se si fosse soci non di una nobile Istituzione ma di una cooperativa di lavoro. Sempre piu spesso questo lavoro è richiesto non in favore della Comunità ma per fare fronte a convenzioni e contratti per i quali i Comitati incassano denaro a fronte dell’emissione di fatture commerciali e quindi si tratta di operazioni commerciali pure, che con il volontariato non hanno nulla a che fare. Nella maggior parte dei casi i denari acquisiti attraverso le convenzioni non vengono redistribuiti nel territorio per superare le vulnerabilità ma si usano per rimettere in pareggio bilanci sbilenchi o per alimentare macchine industriali costruite sulla necessità di assumere o per stipendiare qualcuno.

Insomma le parole volontariato ed impresa non possono essere accostate così, alla leggera, ci deve essere un trucco da qualche parte, un’equivoco burlesco dove a rimetterci sono solo quelli che ci credono veramente.

Insomma piano piano si scopre questo che non è propriamente un altarino ma la la pietra d’angolo su cui si è costruita la nuova Croce Rossa Imperiale, un tipo di azienda anomala che usa lavoratori anomali contrattualizzati in maniera anomala e defenestrati al primo dubbio o alla prima mancanza perché non omogenei al processo produttivo che non si dovrà arrestare mai, non conformi insomma a quella condizione che rende tutti i Soci sottoposti non ai Principi ma ad un altro termine che inizia con la lettera P maiuscola: il Profitto aziendale.

Proprio uno dei massimi teoretici ed attuatori di questo modello aziendale anomalo, quello che ogni due mesi sparava via mail un organigramma ebbe a dire testualmente “ I Comitati senza convezioni attive non ci servono”. L’intestazione di questa email che ho ricevuto lo dice chiaramente e senza peli sulla lingua, ormai fingere non serve più a nessuno. A proposito di mezze verità vorrei contestare l’affermazione contenuta nella lettera di presentazione dei webinar, che mi auguro siano disertati da chi crede ancora nella Cri come espressione di valori non soggetti a fatturazione mensile. La Lilly è un’azienda farmaceutica americana che certamente produce insulina e ne ha donato un milione di dosi agli ospedali italiani durante l’emergenza pandemica ma ha il suo core business nel famosissimo Cialis. Adesso non cominciate a fare illazioni e battutacce, lo so perché ho cercato come ogni bravo giornalista conferme e riscontri su internet dove ho anche saputo che è la mamma del Prozac e di altri antidepressivi e anti psicotici. Per dirla proprio tutta.

